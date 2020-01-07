«Мы пережили многое». Как встречают Новый год герои наших публикаций

«С Новым годом!» Пинаев, Абдулкадыров, Горячкин и другие поздравили тагильчан

Лучшее в Нижнем Тагиле: как изменился город в 2019 году

Интерьер 2020, что меняем, что оставляем, что забываем навсегда?

«Уральские пельмени» пошутили над увольнением медиков в Нижнем Тагиле

В ОМС регулярно вскрывают одну и ту же мошенническую схему. Почему она работает?

Под Нижним Тагилом умер 22-летний солдат-срочник из Серпухова

С 2020 года в России вводится ряд мер для поддержки рождаемости