На трассе Пермь — Екатеринбург столкнулись более 20 автомобилей
Сегодня, 16:26ПроисшествияФото: Медиахолдинг 1Mi
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7 января 21 автомобиль столкнулся на трассе Пермь — Екатеринбург, рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю.
ДТП произошли на 17 километре трассы. Повреждения получил 21 автомобиль, два человека пострадали. По информации ГУ МВД, из-за ухудшения погодных условий на дорогах образовался гололед, и ухудшилась видимость из-за тумана, что могло стать причинами ДТП.
Сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства произошедшего.
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