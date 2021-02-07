В Екатерибурге во дворе подралась толпа подростков и напала на местных жителей

Мужчины попросили ребят успокоиться и разойтись, но это не подействовало. Очевидцы утверждают, что подростки находились в состоянии алкогольного опьянения и вели себя агрессивно. Со слов свидетелей драки, несовершеннолетние толпой избивали одного, а затем набросились на местных жителей — распылили в лицо газовый баллончик одному из мужчин, второму нанесли удары в область лица, а третьему об голову разбили две бутылки.