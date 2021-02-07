В Свердловской области столкнулись около 20 автомобилей и образовали затор на трассе

В Свердловской области столкнулись около 20 автомобилей и образовали затор на трассе

Сегодня, 14:36ПроисшествияPhoto: 1Mediainvest.ru
На трассе Екатеринбург-Челябинск около 20 автомобилей столкнулись и создали пробку, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области.

7 февраля на трассе между Екатеринбургом и Челябинском около 20 автомобилей попали в ДТП в Сысертском районе Свердловской области.

Произошло как минимум три столкновения. На участке от 182 до 185 километра автодороги образовалась пробка, рассказал глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

По информации правоохранителей, предварительной причиной ДТП стало превышение скорости. По предварительным данным, в аварии никто не пострадал.

На месте происшествия работают несколько нарядов ГИБДД. Инспекторы ДПС организовали по одной из полос риверсивное движение.

Автолюбителям рекомендуют воспользоваться объездным путем через село Патруши и Арамиль.

Напомним, в Свердловской области на ряде трасс из-за погодных условий ограничено движение. Полицейские патрулируют дороги, а спецтехника занимается расчисткой.

Related news:
дтпСысертьЧелябинскпробкамассовое дтпЕкатеринбург
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы