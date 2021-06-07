Неизвестная девушка подожгла шиномонтаж в Нижнем Тагиле

Поджог произошел 7 июня на улице Балакинской, 43в. На видеозаписи с места событий можно увидеть, как женщина, одетая в куртку с капюшоном, подходит к воротам и что-то поджигает. После этого она скрывается в неизвестном направлении.
По словам владельца автосервиса Станислава, в результате огонь закоротил электрический кабель и проплавил пластиковую водопроводную трубу. Однако стекающая вода смогла потушить возгорание, поэтому пожарных вызывать не пришлось. Предприниматель оценил ущерб примерно в 15 тысяч рублей, пишет АН «Между строк».
Кто эта девушка, мне неизвестно, и ее мотивы мне непонятны,подчеркнул Станислав.
Пострадавшая сторона также подала заявление в ОП № 19, сообщили в пресс-службе МУ МВД «Нижнетагильское». По факту происшествия началась проверка.
Напомним, 21 мая в Нижнем Тагиле на Красном Камне сгорел УАЗ. Собственник автомобиля услышал хлопки и выглянул в окно. Увидев, что транспортное средство загорелось, соседи обратились в МЧС. Предварительно установлено, что причиной возгорания стал поджог.