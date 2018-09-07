Подозреваемый лжеминер школы №90 задержан в Нижнем Тагиле

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6 сентября полицейские Нижнего Тагила по горячим следам задержали подозреваемого в ложном сообщении о минировании школы №90.
Источник: АН «Между строк»
6 сентября полицейские Нижнего Тагила задержали 33-летнего местного жителя, подозреваемого в совершении ложного информирования о минировании школы №90.
Мужчина ранее привлекался за совершение аналогичного преступления. В момент задержания тагильчанин находился в неадекватном состоянии, сообщает Валерий Горелых. Мужчина признался в совершении преступления, однако мотивы своего поступка объяснить не смог.
По информации руководителя пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, ведомство готовит ходатайство о направлении подозреваемого на судебно-медицинскую экспертизу для проверки его психического здоровья.
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