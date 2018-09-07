Полицейский автомобиль застрял на ж/д путях под Екатеринбургом перед идущим поездом

6 сентября около 15:30 сотрудники правоохранительных органов патрулировали территорию между поселком Шабровским и Сысертью, когда заметили лесовоз без государственных номеров.

Полицейские на служебной машине начали преследование автомобиля, водитель которого свернул с дороги и преодолел железнодорожное полотно. Патрульная машина застряла на ж/д путях.

Поезду, направлявшемуся из Верхнего Уфалея в сторону Екатеринбурга, пришлось применить экстренное торможение, чтобы избежать столкновения с УАЗом.

Через полчаса в удалении служебного автомобиля с ж/д путей помог внедорожник Toyota RAV4.