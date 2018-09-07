Полицейский автомобиль застрял на ж/д путях под Екатеринбургом перед идущим поездом
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6 сентября под Екатеринбургом на железнодорожных путях застрял автомобиль полиции, преградив путь поезду из Верхнего Уфалея.
Сюжеты: ЕкатеринбургИсточник: Znak.com
6 сентября около 15:30 сотрудники правоохранительных органов патрулировали территорию между поселком Шабровским и Сысертью, когда заметили лесовоз без государственных номеров.
Полицейские на служебной машине начали преследование автомобиля, водитель которого свернул с дороги и преодолел железнодорожное полотно. Патрульная машина застряла на ж/д путях.
Поезду, направлявшемуся из Верхнего Уфалея в сторону Екатеринбурга, пришлось применить экстренное торможение, чтобы избежать столкновения с УАЗом.
Через полчаса в удалении служебного автомобиля с ж/д путей помог внедорожник Toyota RAV4.
В происшествии никто не пострадал. Поезд продолжил движение по маршруту с отставанием в графике.
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