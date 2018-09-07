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Полицейский автомобиль застрял на ж/д путях под Екатеринбургом перед идущим поездом
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Полицейский автомобиль застрял на ж/д путях под Екатеринбургом перед идущим поездом

Сегодня, 11:00Происшествия
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