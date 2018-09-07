Полиция Нижнего Тагила просит помочь установить личность погибшего мужчины

Приметы погибшего: на вид 55-56 лет, короткие седые волосы, на верхней челюсти протез. Был одет в черную куртку из кожзаменителя, клетчатую серую кепку, рубаху в клетку, серые трусы, серую футболку с черными полосками, черное трико.

Заявления о розыске мужчины, схожего по приметам, в полицию Нижнего Тагила не поступало.