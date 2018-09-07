Полиция Нижнего Тагила просит помочь установить личность погибшего мужчины
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Отдел уголовного розыска полиции Нижнего Тагила просит граждан помочь установить личность мужчины, обнаруженного 27 августа в 2 км от перекрестка улицы Щорса и Северного шоссе.
Сюжеты: Нижний Тагил
Приметы погибшего: на вид 55-56 лет, короткие седые волосы, на верхней челюсти протез. Был одет в черную куртку из кожзаменителя, клетчатую серую кепку, рубаху в клетку, серые трусы, серую футболку с черными полосками, черное трико.
Заявления о розыске мужчины, схожего по приметам, в полицию Нижнего Тагила не поступало.
Всех, кто располагает какой-либо информацией о личности погибшего, просят позвонить в дежурную часть: 97-60-02, либо в отделение уголовного розыска по телефонам 97-61-02, 97-61-01, сообщает пресс-группа МУ МВД России «Нижнетагильское».
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