Житель Екатеринбурга расплачивался поддельными 5-тысячными купюрами

По версии следствия, мужчина нашел в интернете сайт, где продавались поддельные деньги различного номинала. Он решил приобрести 10 купюр по 5 тысяч рублей.

Мужчина перевел 22,5 тысячи рублей в биткоины и расплатился ими за подделки. 14 мая 2018 года екатеринбуржец получил курьерскую посылку с фальшивыми купюрами.

Днем в этот же день мужчина расплатился фальшивкой в одном из магазинов на Тбилисском бульваре, выбрав товар на сумму 350 рублей. Продавец поддельную купюру не заметила и сдала сдачу в размере 4 650 рублей.

Далее мужчина попытался расплатиться фальшивой купюрой в магазине на улице Крестинского. Однако старший продавец засомневалась в подлинности денег и вызвала полицию.