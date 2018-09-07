Новости
Аналитика
Обзоры
Карточки
Расследования
Интервью
Медиаланч
Мнения
#домахорошо
Житель Екатеринбурга расплачивался поддельными 5-тысячными купюрами
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.
Top68.ru s tambovskoi pensionerkoi za selskokhozyaistvennuyu produktsiyu rasplatilis falshivymi kupyurami 62022 1

Житель Екатеринбурга расплачивался поддельными 5-тысячными купюрами

Сегодня, 14:30Происшествия
Читайте
также
5 млн рублей выделены на проект реабилитации Черноисточинского водохранилища
Будни в Нижнем Тагиле: школьники, логогрифы и спорт
Учиться, добреть, здороветь: итоги недели в Нижнем Тагиле