Свердловчане предъявляют фальшивые документы для получения загранпаспорта

В 2018 году количество жителей Свердловской области, которые предъявляют поддельные медицинские справки для получения загранпаспорта, выросло в сравнении с предыдущим периодом.

Специалисты УВМ подвергают тщательным проверкам поступающие документы, обращаясь для этих целей в те учреждения, где они были якобы оформлены. Когда фальшивые справки выявляются, человеку отказывают в выдаче паспорта, более того, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. В итоге заявитель останется без документов, без лечения, да ещё и в биографии появляется отметка криминального характера,рассказал глава пресс-службы регионального полицейского Главка Валерий Горелых.