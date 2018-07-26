Свердловчане предъявляют фальшивые документы для получения загранпаспорта

Правоохранительные органы отмечают, что с начала 2018 года в Свердловской области зафиксирован рост случаев предъявления фальшивых документов для получения загранпаспорта. Свердловчане чаще всего подделывают медицинские справки, чтобы получить право на выезд в ускоренном порядке.
В 2018 году количество жителей Свердловской области, которые предъявляют поддельные медицинские справки для получения загранпаспорта, выросло в сравнении с предыдущим периодом.
Правоохранительные органы обращают внимание граждан, что данные действия попадают под уголовное преступление в соответствии с частью 3 статьи 327 УК РФ «Использование заведомо ложного документа».
Специалисты УВМ подвергают тщательным проверкам поступающие документы, обращаясь для этих целей в те учреждения, где они были якобы оформлены. Когда фальшивые справки выявляются, человеку отказывают в выдаче паспорта, более того, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. В итоге заявитель останется без документов, без лечения, да ещё и в биографии появляется отметка криминального характера,рассказал глава пресс-службы регионального полицейского Главка Валерий Горелых.