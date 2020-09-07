Зажало в машине: никогда не нарушавшая правил тагильчанка попала в свое первое ДТП

Зажало в машине: никогда не нарушавшая правил тагильчанка попала в свое первое ДТП

Сегодня, 16:39ПроисшествияPhoto: МБУ «Центр защиты населения»
В Нижнем Тагиле столкнулись Daewoo Matiz и Renault Logan. Водитель Daewoo оказалась зажата в автомобиле, сообщает МБУ «Центр защиты населения».

Водитель Daewoo оказалась зажата между дверью и сидением своего автомобиля. Пострадавшую пришлось извлекать из машины с помощью гидравлического инструмента. Женщину увезла «скорая».

В 13.30 водитель Daewoo, женщина 1974 года рождения, при повороте с Боровой на Алтайскую не предоставила преимущество автомобилю Renault, за рулем которого находился мужчина 1982 года рождения. В результате произошло столкновение, рассказали Tagilcity.ru в отделе пропаганды ГИБДД.

В ведомстве уточнили, что женщина была госпитализирована в ЦГБ № 1 с тупой травмой живота и подозрением на перелом бедра. Ранее она никогда не привлекалась к ответственности за нарушение ПДД.

Сегодня в сети появилось видео с ДТП, произошедшим 6 сентября в 20.40 на перекрестке улиц Островского и Ломоносова. В результате столкновения «Шевроле Круз» ударом в заднюю часть автомобиля заставил опрокинуться ВАЗ 2121. В результате происшествия никто не пострадал.

Stories:
ЭксклюзивНижний Тагил
Related news:
дтпНижний Тагил
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
Читайте также
Износ котельной 100%. Жители Новоасбеста со страхом ждут наступления холодов
Топ-100 влиятельных персон Нижнего Тагила
«Гордость берет за свой город». Истории трудовых династий Нижнего Тагила
We in social networks

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 127018, г. Москва, ул. Полковая, д.3, стр.4, эт.4, пом. I, комн. 1. Главный редактор: Суворова Ю.Д. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы