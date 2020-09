Зажало в машине: никогда не нарушавшая правил тагильчанка попала в свое первое ДТП

В Нижнем Тагиле столкнулись Daewoo Matiz и Renault Logan. Водитель Daewoo оказалась зажата в автомобиле, сообщает МБУ «Центр защиты населения».

Водитель Daewoo оказалась зажата между дверью и сидением своего автомобиля. Пострадавшую пришлось извлекать из машины с помощью гидравлического инструмента. Женщину увезла «скорая». В 13.30 водитель Daewoo, женщина 1974 года рождения, при повороте с Боровой на Алтайскую не предоставила преимущество автомобилю Renault, за рулем которого находился мужчина 1982 года рождения. В результате произошло столкновение, рассказали Tagilcity.ru в отделе пропаганды ГИБДД. В ведомстве уточнили, что женщина была госпитализирована в ЦГБ № 1 с тупой травмой живота и подозрением на перелом бедра. Ранее она никогда не привлекалась к ответственности за нарушение ПДД. Сегодня в сети появилось видео с ДТП, произошедшим 6 сентября в 20.40 на перекрестке улиц Островского и Ломоносова. В результате столкновения «Шевроле Круз» ударом в заднюю часть автомобиля заставил опрокинуться ВАЗ 2121. В результате происшествия никто не пострадал. В сети появилось видео столкновения с переворотом на Островского в Нижнем Тагиле

