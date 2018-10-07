Заключенные ИК-6 в Омске устроили попытку бунта против руководства

Вечером 6 октября в омской ИК-6 две группы заключенных попытались организовать бунт. Осужденные хотели получить поддержку от других заключенных, однако те отказались. Между двумя группами завязалась драка, которую смогли остановить только местные силовики.

В колонию прибыли 4 автомобиля «КамАЗ» с сотрудниками СОБР, а также высокопоставленные представители правоохранительных органов из Москвы. Военные с автоматами оцепили территорию колонии. Друзей и родственников осужденных к зданию не подпускают.

«Город55» сообщает, ссылаясь на свой источник, что в ИК организована проверка, в настоящий момент причины бунта неизвестны.

В пресс-службе УФСИН информируют о том, что обстановка урегулирована без применения физической силы и спецсредств и находится под контролем. Также не потребовался ввод на территорию колонии спецподразделений.

В социальной сети распространяется снимок стены ИК-6, на которой висит плакат с надписью «Спасите».