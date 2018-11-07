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Житель Каменска-Уральского осужден на 8 лет за убийство знакомого
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Житель Каменска-Уральского осужден на 8 лет за убийство знакомого

Сегодня, 14:02ПроисшествияФото: СУ СК РФ по Свердловской области
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