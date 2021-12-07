Пьяный лихач устроил ночные гонки с ДПС со стрельбой в Екатеринбурге

Пьяный лихач устроил ночные гонки с ДПС со стрельбой в Екатеринбурге
Пьяный лихач устроил ночные гонки с ДПС со стрельбой в Екатеринбурге
Сегодня, 14:45ПроисшествияФото: Pixabay
Нетрезвый гонщик в Екатеринбурге пытался скрыться от инспекторов ДПС в промзоне на Сортировке и вынудил их стрелять по колесам.

События начали развиваться около часа ночи на улице Серафимы Дерябиной, где сотрудники ДПС подъехали к припарковавшемуся у обочины Hyundai Getz, чтобы узнать все ли у водителя в порядке. Но как только тот заметил наряд ГИБДД, то резко нажал на педаль газа и попытался скрыться от страж правопорядка.

Водитель иномарки полчаса удирал от полиции, собрав шесть экипажей ДПС, проехав шесть перекрестков на красный свет и 11 раз выехав на встречку. Единственное, что помогло охладить пыл водителя, — это простреленные колеса его машины. Только после этого лихач был задержан, а его автомобиль эвакуирован.

Выяснилось, что за рулем иномарки находился 29-летный екатеринбуржец, который уже 55 раз привлекался к административной ответственности. Только за гонки от полиции в нетрезвом виде в отношении мужчины составлено 26 протоколов, сообщил глава пресс-службы областного ГУ МВД Валерий Горелых. Сейчас он находится под стражей.

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Екатеринбург
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