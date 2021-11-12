Погоню за неадекватным водителем устроили сотрудники ГИБДД в Каменске-Уральском

Погоню за неадекватным водителем устроили сотрудники ГИБДД в Каменске-Уральском
Погоню за неадекватным водителем устроили сотрудники ГИБДД в Каменске-Уральском
Сегодня, 13:34ПроисшествияФото: 1MI
Погоню за водителем с признаками наркотического опьянения устроили инспекторы ГИБДД в Каменске-Уральском. Инцидент произошел днем 11 ноября.

Машина была обнаружена около 16.30 в районе дома № 48 на улице Железнодорожная. Инспектора пытались остановить автомобиль, но водитель продолжил движение, пишет «КП-Екатеринбург» со ссылкой на Управление ГИБДД по Свердловской области.

Поэтому сотрудники включили проблесковые маячки и спецсигналы и отправились в погоню. В результате в районе дома № 50 на улице Калинина был остановлен 36-летний мужчина. Он был за рулем и имел признаки опьянения, однако медосвидетельствование алкоголя не выявило. Поэтому водитель был отправлен в медучреждение для прохождения теста на наркотики. По результатам состояние водителя будет установлено.

На данный момент в отношении водителя составлен административный протокол за невыполнение законного требования сотрудников полиции об остановке автомобиля.

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