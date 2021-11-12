Погоню за неадекватным водителем устроили сотрудники ГИБДД в Каменске-Уральском

Поэтому сотрудники включили проблесковые маячки и спецсигналы и отправились в погоню. В результате в районе дома № 50 на улице Калинина был остановлен 36-летний мужчина. Он был за рулем и имел признаки опьянения, однако медосвидетельствование алкоголя не выявило. Поэтому водитель был отправлен в медучреждение для прохождения теста на наркотики. По результатам состояние водителя будет установлено.