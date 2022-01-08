На пожаре в Свердловской области спасли более 40 человек

Пожарные узнали о возгорании в 14.22. На улице Центральной села Черноусово горел жилой многоквартирных дом. Огонь охватил квартиру на первом этаже строения.
На место происшествия были направлены боевые расчеты. К тому моменту пламя бушевало на площади 24 квадратных метра. Сильное задымление создавало опасность для жизни и здоровья людей.
Борьбу с огнем вели 16 специалистов, в том числе бойцы добровольной пожарной дружины. Чтобы спасти людей, они использовали пять единиц различной техники. Со второго этажа жильцов спускали с помощью штурмовой лестницы. Таким образом удалось эвакуировать двух человек. И еще двух пострадавших на улицу через подъезд вывело звено газодымозащитной службы.
38 жителей подъезда, в том числе 12 детей, покинули задымленный подъезд самостоятельно, до приезда пожарных.Таким образом спасены 42 местных жителя.
Огонь в квартире локализовали в 14.46. К 15.00 открытое горение было полностью ликвидировано. Разбор сгоревших конструкций и пролив водой продолжались до 16.00. Причина пожара устанавливается, сообщили в областном управлении МЧС.