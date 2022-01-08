На пожаре в Свердловской области спасли более 40 человек

На пожаре в Свердловской области спасли более 40 человек
На пожаре в Свердловской области спасли более 40 человек
Сегодня, 09:33ПроисшествияФото: МЧС РФ
Днем 8 декабря в селе Черноусово Свердловской области произошел пожар. Людей из огня спасали по приставной лестнице.

Пожарные узнали о возгорании в 14.22. На улице Центральной села Черноусово горел жилой многоквартирных дом. Огонь охватил квартиру на первом этаже строения.

На место происшествия были направлены боевые расчеты. К тому моменту пламя бушевало на площади 24 квадратных метра. Сильное задымление создавало опасность для жизни и здоровья людей.

Борьбу с огнем вели 16 специалистов, в том числе бойцы добровольной пожарной дружины. Чтобы спасти людей, они использовали пять единиц различной техники. Со второго этажа жильцов спускали с помощью штурмовой лестницы. Таким образом удалось эвакуировать двух человек. И еще двух пострадавших на улицу через подъезд вывело звено газодымозащитной службы.

38 жителей подъезда, в том числе 12 детей, покинули задымленный подъезд самостоятельно, до приезда пожарных.Таким образом спасены 42 местных жителя.

Огонь в квартире локализовали в 14.46. К 15.00 открытое горение было полностью ликвидировано. Разбор сгоревших конструкций и пролив водой продолжались до 16.00. Причина пожара устанавливается, сообщили в областном управлении МЧС.

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