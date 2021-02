В Нижнем Тагиле неизвестный ночью разбил окно в кафе на Вые и забрался внутрь

В Нижнем Тагиле неизвестный мужчина разбил окно в кафе на улице Красноармейская и забрался внутрь заведения.

Происшествие случилось 8 февраля около 01.30. В частное охранное предприятие поступил сигнал с адреса Красноармейская, 153, пишет «Тагильский рабочий». Сотрудники ЧОП прибыли на место в течение шести минут. В кафе «Плюшки — Ватрушки» было разбито окно. Бойцы окружили здание, а затем обнаружили на кухне заведения неизвестного мужчину. На месте задержания подозреваемый не смог объяснить, зачем забрался в кафе. Мужчину отвезли в отделение полиции и передали правоохранителям. Напомним, 7 февраля в Екатеринбурге трое неизвестных обокрали табачный магазин. Они украли шесть кальянов и табак к ним. Ущерб был оценен владельцев в 22 тысячи рублей. Предприниматель отметил странность кражи, так как воры не тронули кассовый аппарат и ноутбук. «Вместо кассы взяли кальяны»: в Екатеринбурге неизвестные обокрали табачный магазин

