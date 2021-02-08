В Нижнем Тагиле неизвестный ночью разбил окно в кафе на Вые и забрался внутрь

Напомним, 7 февраля в Екатеринбурге трое неизвестных обокрали табачный магазин. Они украли шесть кальянов и табак к ним. Ущерб был оценен владельцев в 22 тысячи рублей. Предприниматель отметил странность кражи, так как воры не тронули кассовый аппарат и ноутбук.