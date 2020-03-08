В Екатеринбурге Lexus насмерть сбил пешехода, врезался в столб и загорелся
Сегодня, 11:48ПроисшествияФото: отделение пропаганды ОГИБДД УМВД России по Екатеринбургу
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В Екатеринбурге 7 марта произошло ДТП, в котором погибли два человека и один человек пострадал, пишет znak.
Сюжеты: Екатеринбург
В отделении пропаганды ОГИБДД рассказали, что ранним утром на улице Розы Люксембург автомобиль Lexus сбил женщину-пешехода, после этого врезался в опору троллейбусных линий и загорелся.
Прохожие помогли водителю машины выбраться из салона. 40-летняя пассажирка иномарки скончалась на месте, сбитая женщина также умерла. Водитель в тяжелом состоянии доставлен в больницу.
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