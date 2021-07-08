Пенсионеры заявили о праве на новое жильё вместо сгоревших квартир в Екатеринбурге

Пожилые люди заявили о своих правах на новое жильё вместо квартир, которые сгорели во время пожара, приключившегося 27 июня 2021 года.

Пожар случился в Екатеринбурге на Аппаратной улице около двух часов дня. Сперва загорелся барак № 6, в котором жила пенсионерка. После огонь перекинулся на дровник, сарай и другие дома. В том числе загорелся дом № 8, где в тот момент находилась женщина. Дом пенсионерки полностью сгорел, а с ним — и почти всё имущество, кроме документов и двух телевизоров. Так как после пожара женщине негде было жить, её приютил пожилой мужчина — жилец сгоревшего дома № 8, пишет Е1. Пенсионеры сейчас хотят получить денежные компенсации и жить в человеческих условиях. У нынешнего сожителя пенсионерки сгорела большая часть имущества. Он хочет возмещения ущерба в размере 300 тысяч рублей. Женщине же необходимы базовые вещи: электричество, водопровод, кухня. На днях пожилые люди поехали в администрацию Екатеринбурга для выяснения ситуации. Там им объяснили, что пенсионеры не приватизировали свои квартиры, а коммунальные службы не признали дом аварийным, поэтому они не могут претендовать на переселение. В качестве выхода пожилым людям предложили жильё в том же восьмом доме. Там ремонтируются несколько квартир, которые меньше пострадали. Пожилые люди временно могут жить там до 3 сентября 2021 года, но они такой вариант не рассматривают. Причины пожара на Аппаратной до сих пор неизвестны. В пресс-службе МЧС сообщили, что проверка продолжается. В мэрии сказали, что заявления о признании квартиры № 6 в указанном доме непригодной для проживания не поступали. Напомним, 27 июня 2021 года в Нижнем Тагиле на улице Береговая-Краснокаменская во время пожара пострадала пожилая женщина: у неё было отравление продуктами горения. По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки. Таксист прервал заказ для спасения из пожара 81-летней пенсионерки в Алапаевске

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