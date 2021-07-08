Жилой дом сгорел в Черноисточинске под Нижним Тагилом

Жилой дом сгорел в Черноисточинске под Нижним Тагилом
Жилой дом сгорел в Черноисточинске под Нижним Тагилом
Сегодня, 14:04ПроисшествияФото: Отдел надзорной деятельности
Жилой дом сгорел на улице Тургенева в Черноисточинске под Нижним Тагилом. Возгорание произошло пока хозяева смотрели телевизор, сообщает Отдел надзорной деятельности.

Сообщение о пожаре в доме на пульт диспетчера поступило 7 июля в 13.20. В результате на площади 130 квадратных метров сгорели сам дом и надворные постройки.

Когда начался пожар хозяева сидели дома и смотрели телевизор. В какой-то момент женщина услышала хлопки. Она вышла в сени и увидела, что все в дыму. В этот момент уже горела крыша дома. Владельцы дома покинули помещение и вызвали пожарных.

По предварительным данным причиной возгорания стало замыкание электропроводки в надворных постройках.

Напомним, за сутки с 7 по 8 июля также было зафиксировано два поджога. В результате сгорел частный дом и автомобиль.

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Нижний Тагил
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ЧерноисточинскпожарНижний Тагил
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