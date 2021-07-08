Жилой дом сгорел в Черноисточинске под Нижним Тагилом

Когда начался пожар хозяева сидели дома и смотрели телевизор. В какой-то момент женщина услышала хлопки. Она вышла в сени и увидела, что все в дыму. В этот момент уже горела крыша дома. Владельцы дома покинули помещение и вызвали пожарных.