Жилой дом сгорел в Черноисточинске под Нижним Тагилом

Сообщение о пожаре в доме на пульт диспетчера поступило 7 июля в 13.20. В результате на площади 130 квадратных метров сгорели сам дом и надворные постройки.
Когда начался пожар хозяева сидели дома и смотрели телевизор. В какой-то момент женщина услышала хлопки. Она вышла в сени и увидела, что все в дыму. В этот момент уже горела крыша дома. Владельцы дома покинули помещение и вызвали пожарных.
По предварительным данным причиной возгорания стало замыкание электропроводки в надворных постройках.
Напомним, за сутки с 7 по 8 июля также было зафиксировано два поджога. В результате сгорел частный дом и автомобиль.