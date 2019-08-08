В Екатеринбурге горит цех рядом с Уральским турбинным заводом
Сегодня, 13:39ПроисшествияФото: «Инцидент Екатеринбург»
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8 августа в Екатеринбурге произошел пожар в одном из цехов близ Уральского турбинного завода, пишет портал Е1.
Сюжеты: Екатеринбург
В ликвидации возгорания принимают участие 17 единиц техники и 55 пожарных. Площадь пожара, по предварительной информации, составила 70 квадратных метров, огонь локализован, угроза распространения пожара отсутствует.
До прибытия МЧС работники цеха эвакуировались самостоятельно. По предварительным данным, произошло воспламенение масла.
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