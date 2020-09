«Ездил без прав»: в Нижнем Тагиле пойман скрывшийся с места ДТП водитель «Тойоты»

7 сентября в Нижнем Тагиле сотрудники ГИБДД поймали скрывшегося с места ДТП водителя. Он никогда не получал водительского удостоверения, сообщает отдел пропаганды ГИБДД.

Выяснилось, что им оказался мужчина 1997 года рождения. На просьбу объяснить произошедшее он ответил, что ничего не помнит. Возбуждено административное дело по статье 12.24 КоАП («Нарушение правил дорожного движения или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего») и статье 12.7 КоАП («Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством»). Мужчине грозит штраф до 15 тысяч рублей и арест на 15 суток. 6 сентября водитель управлял автомобилем «Тойота Селика», не справился с управлением и улетел с дороги. Пострадали две несовершеннолетние девочки. Под Нижним Тагилом водитель «Тойоты» устроил ДТП с двумя пострадавшими и скрылся

