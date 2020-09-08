Силовикам удалось попасть в квартиру стрелявших с балкона екатеринбуржцев

Силовикам удалось попасть в квартиру стрелявших с балкона екатеринбуржцев

Сегодня, 22:14ПроисшествияPhoto: Медиахолдинг 1Mi
В Екатеринбурге силовики проникли в квартиру на улице Начдива Онуфриева, откуда неизвестные стреляли с балкона, пишет Е1.

Как рассказал официальный представитель полицейского главка Валерий Горелых, полковник полиции Андрей Швыдченко вступил с мужчинами, находившимися внутри квартиры, в переговоры. Ему удалось убедить их открыть дверь, применение силового вмешательства не потребовалось.

Оба молодых человека находились в состоянии алкогольного опьянения.

При осмотре квартиры представители МВД обнаружили два предмета, внешне похожих на пистолеты, предположительно, либо пневматические, либо травматические. Сейчас это устанавливается. А также предмет, похожий на автомат, пояснил Горелых.

Молодых людей опрашивают правоохранители. По факту произошедшего будет проведена проверка.

Напомним, что силовики сегодня оцепили жилой дом, с балкона одной из квартир мужчины произвели несколько выстрелов.

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