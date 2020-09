Силовикам удалось попасть в квартиру стрелявших с балкона екатеринбуржцев

В Екатеринбурге силовики проникли в квартиру на улице Начдива Онуфриева, откуда неизвестные стреляли с балкона, пишет Е1.

Как рассказал официальный представитель полицейского главка Валерий Горелых, полковник полиции Андрей Швыдченко вступил с мужчинами, находившимися внутри квартиры, в переговоры. Ему удалось убедить их открыть дверь, применение силового вмешательства не потребовалось. Оба молодых человека находились в состоянии алкогольного опьянения. При осмотре квартиры представители МВД обнаружили два предмета, внешне похожих на пистолеты, предположительно, либо пневматические, либо травматические. Сейчас это устанавливается. А также предмет, похожий на автомат, пояснил Горелых. Молодых людей опрашивают правоохранители. По факту произошедшего будет проведена проверка. Напомним, что силовики сегодня оцепили жилой дом, с балкона одной из квартир мужчины произвели несколько выстрелов. В Екатеринбурге силовики взяли в оцепление жилой дом для поимки стрелка с балкона

