Силовикам удалось попасть в квартиру стрелявших с балкона екатеринбуржцев

Как рассказал официальный представитель полицейского главка Валерий Горелых, полковник полиции Андрей Швыдченко вступил с мужчинами, находившимися внутри квартиры, в переговоры. Ему удалось убедить их открыть дверь, применение силового вмешательства не потребовалось.
Оба молодых человека находились в состоянии алкогольного опьянения.
При осмотре квартиры представители МВД обнаружили два предмета, внешне похожих на пистолеты, предположительно, либо пневматические, либо травматические. Сейчас это устанавливается. А также предмет, похожий на автомат, пояснил Горелых.
Молодых людей опрашивают правоохранители. По факту произошедшего будет проведена проверка.
Напомним, что силовики сегодня оцепили жилой дом, с балкона одной из квартир мужчины произвели несколько выстрелов.