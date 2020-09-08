В Екатеринбурге бизнесмен выстрелил 12-летнему мальчику в ногу из-за мата

В Екатеринбурге бизнесмен выстрелил 12-летнему мальчику в ногу из-за мата

Сегодня, 20:51ПроисшествияPhoto: Медиахолдинг 1Mi
В Екатеринбурге мужчина выстрелил в 12-летнего мальчика из пневматического пистолета. Пуля попала ребенку в ногу, пишет Е1.

Инцидент произошёл на улице Кунарской 30 августа. Мать мальчика рассказала, что ее сын вместе с друзьями находился во дворе. По ее словам, мужчина стрелял в детей бумажными пулями, а потом перешёл на железные. Ему не понравилось, что школьники громко себя вели и матерились. Мужчина пригрозил, что если кто-то из них сматерится, то он выстрелит.

Сын решил, наверное, проверить, сказал «бляха-муха». Он прокричал: «Кто это сказал?» Кто-то тыкнул на сына, и он выстрелил железной пулькой из пневмата, рассказала женщина.

Мать отвезла мальчика в больницу, врачи вытащили пулю из ноги. Она написала заявление в полицию. Правоохранители начали проверку.

Также женщина рассказала, что мальчик боится выходить из дома, потому что мужчина устроил травлю ребенка «с помощью асоциальных подростков». Мужчина арендует помещение в жилом доме, занимается бизнесом.

Сегодня силовики взяли в оцепление жилой дом. Очевидцы рассказали, что они ловят мужчину, который также стрелял с балкона своей квартиры.

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