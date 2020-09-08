В Екатеринбурге бизнесмен выстрелил 12-летнему мальчику в ногу из-за мата

Инцидент произошёл на улице Кунарской 30 августа. Мать мальчика рассказала, что ее сын вместе с друзьями находился во дворе. По ее словам, мужчина стрелял в детей бумажными пулями, а потом перешёл на железные. Ему не понравилось, что школьники громко себя вели и матерились. Мужчина пригрозил, что если кто-то из них сматерится, то он выстрелит.