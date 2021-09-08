Люди под завалами: из-за взрыва газа обрушилась стена жилого дома в Подмосковье

Люди под завалами: из-за взрыва газа обрушилась стена жилого дома в Подмосковье
Люди под завалами: из-за взрыва газа обрушилась стена жилого дома в Подмосковье
Сегодня, 10:10ПроисшествияФото: "Известия"
Газ взорвался в одном из жилых домов в Ногинске, Подмосковье. Взрыв прогремел на третьем этаже. В результате перекрытия нескольких этажей обрушились.

По предварительной информации, повреждены 26 квартир. Спасатели ищут пострадавших, разгребают завалы. Пока сообщается о пяти пострадавших, в том числе двоих детей. Все они госпитализированы, пишет «Интерфакс».

Отмечается, что одна из жительниц дома не отвечает на звонки. Двоих детей и одного взрослого спасатели извлекли из-под завалов.

Кроме того, предварительно повреждено пять квартир, сообщили в пресс-службе МЧС России. Там отметили, что после взрыва возгорания не последовало. На данный момент ведутся поисково-спасательные работы.

На место дополнительно направлены спасатели и кинологи. Сейчас там работает 60 человек и 24 единицы техники.

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