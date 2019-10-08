Росгвардия показала видео операции по поимке нелегалов в цехе по производству салатов

13 человек, осуществляющих трудовую деятельность без необходимых документов, были привлечены к административной ответственности. Шестеро из мигрантов, как оказалось, незаконно находились на территории России. Они были выдворены за пределы страны,цитирует издание e1.ru заявление управления Росгвардии по Свердловской области.

Под Нижним Тагилом накрыли салатный цех с нелегалами Видео Видео: e1.ru

Ранее источник TagilCity.ru в правоохранительных органах сообщил, что салаты из цеха поставлялись в магазины торговой сети «Мегамарт» в Нижнем Тагиле, Екатеринбурге и других городах Свердловской области, а также в Тюмени. В самой компании заявляли, что после появления информации о накрытии цеха «ЧК» сотрудничество с ним юыло прекращено. Кроме того, в «Мегамарте» пояснили, что салаты из цеха поставлялись и в другие крупные региональные сети. прекратили сотрудничество с ООО «ЧК».