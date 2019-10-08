Росгвардия показала видео операции по поимке нелегалов в цехе по производству салатов
Портал E1 опубликовал видео операции по накрытию салатного цеха под Нижним Тагилом с нелегалами, проведённой полицией и ФСБ при поддержке ОМОНа. Ранее TagilCity.tu писало, что по данным правоохранителей, цех работал в нарушение санитарных норм, а несколько из работников незаконно находились в России
13 человек, осуществляющих трудовую деятельность без необходимых документов, были привлечены к административной ответственности. Шестеро из мигрантов, как оказалось, незаконно находились на территории России. Они были выдворены за пределы страны,цитирует издание e1.ru заявление управления Росгвардии по Свердловской области.
Ранее источник TagilCity.ru в правоохранительных органах сообщил, что салаты из цеха поставлялись в магазины торговой сети «Мегамарт» в Нижнем Тагиле, Екатеринбурге и других городах Свердловской области, а также в Тюмени. В самой компании заявляли, что после появления информации о накрытии цеха «ЧК» сотрудничество с ним юыло прекращено. Кроме того, в «Мегамарте» пояснили, что салаты из цеха поставлялись и в другие крупные региональные сети. прекратили сотрудничество с ООО «ЧК».
ООО «ЧК» является для «Мегамарта» лишь одним из поставщиков ассортимента товарной группы «корейские салаты». Данный производитель поставляет продукцию не только в наши магазины, но и в другие крупные торговые сети региона, на отдельные розничные точки, рынки. В службу контроля качества «Мегамарт» не поступала информация от органов Роспотребнадзора о том, что данная продукция не соответствует стандартам качества,рассказывали TagilCity.ru в отделе рекламы «Мегамарта» в сентябре.