Директор вагона-ресторана задержана в Екатеринбурге по подозрению в краже денег
Сегодня, 14:13ПроисшествияФото: pixabay.com
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В Екатеринбурге задержана директор вагона-ресторана поезда «Нижневартовск — Пенза». Женщина подозревается в краже 40 тысяч рублей у одного из пассажиров.
Сюжеты: Екатеринбург
Пассажир, ехавший на поезде «Нижневартовск — Пенза» обнаружил, что с его банковской карты сняты 40 тысяч рублей. Накануне мужчина рассчитывался по безналичному расчету за обед в вагоне-ресторане и забыл карту там.
Полиция запросила детализацию счета и обнаружила, что деньги были сняты в банкомате на третьем этаже железнодорожного вокзала Екатеринбурга. В ходе изучения видеозаписей стало известно, что картой воспользовалась директор вагона-ресторана.
Когда состав следовал в обратном пути, подозреваемую задержали. Заведено уголовное дело о статье «Кража», сообщает Znak.com.
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