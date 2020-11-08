В Нижнем Тагиле неизвестный облил фекалиями кассира «Магнита»

Напомним, в середине октября покупатели пожаловались на выдачу одной маски «напрокат» для всех посетителей на кассе магазина «Пятерочка» в Нижнем Тагиле. Роспотребнадзор по данному сообщению провел проверку в торговой точке. Факт выдачи одной маски не подтвердили, но был выявлен ряд других нарушений. Отсутствовал пятидневный запас защитных масок для сотрудников, журнал контроля температуры тела велся с нарушениями, дезинфецировали помещение просроченным средством, сотрудники носили защитные средства с нарушением, а также на территории торговой площади нет прибора по обеззараживанию воздуха.