В Нижнем Тагиле неизвестный облил фекалиями кассира «Магнита»

Видео появилось в группе «Настоящий Лентач» во «Вконтакте». В комментариях в соцсетях пишут, что инцидент произошел в магазине по адресу Ленина, 44.
На видеозаписи мужчина заходит в магазин с рюкзаком в руках, достает из него бутылку белого цвета и обливает из нее кассира. Затем швыряет саму бутылку и быстро ретируется. Пострадавшая бросилась за ним в погоню.
В пресс-службе МУ МВД «Нижнетагильское» TagilCity.ru подтвердили случившееся.
В рамках административного производства по факту происшествия сотрудниками полиции проводится проверка,рассказали в ведомстве.
Напомним, в середине октября покупатели пожаловались на выдачу одной маски «напрокат» для всех посетителей на кассе магазина «Пятерочка» в Нижнем Тагиле. Роспотребнадзор по данному сообщению провел проверку в торговой точке. Факт выдачи одной маски не подтвердили, но был выявлен ряд других нарушений. Отсутствовал пятидневный запас защитных масок для сотрудников, журнал контроля температуры тела велся с нарушениями, дезинфецировали помещение просроченным средством, сотрудники носили защитные средства с нарушением, а также на территории торговой площади нет прибора по обеззараживанию воздуха.