В Нижнем Тагиле неизвестный облил фекалиями кассира «Магнита»

В нижнетагильском «Магните» неизвестный мужчина облил фекалиями кассира и убежал.

Видео появилось в группе «Настоящий Лентач» во «Вконтакте». В комментариях в соцсетях пишут, что инцидент произошел в магазине по адресу Ленина, 44. На видеозаписи мужчина заходит в магазин с рюкзаком в руках, достает из него бутылку белого цвета и обливает из нее кассира. Затем швыряет саму бутылку и быстро ретируется. Пострадавшая бросилась за ним в погоню. Video: группа «Настоящий Лентач» во «Вконтакте» В пресс-службе МУ МВД «Нижнетагильское» TagilCity.ru подтвердили случившееся. В рамках административного производства по факту происшествия сотрудниками полиции проводится проверка,рассказали в ведомстве. Напомним, в середине октября покупатели пожаловались на выдачу одной маски «напрокат» для всех посетителей на кассе магазина «Пятерочка» в Нижнем Тагиле. Роспотребнадзор по данному сообщению провел проверку в торговой точке. Факт выдачи одной маски не подтвердили, но был выявлен ряд других нарушений. Отсутствовал пятидневный запас защитных масок для сотрудников, журнал контроля температуры тела велся с нарушениями, дезинфецировали помещение просроченным средством, сотрудники носили защитные средства с нарушением, а также на территории торговой площади нет прибора по обеззараживанию воздуха. В Нижнем Тагиле прошла проверка «Пятерочки» по сообщениям о защитной маске «напрокат»

