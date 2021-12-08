Карточный шулер задержан на вокзале Нижнего Тагила

Оказалось, что подозреваемый увлекается картами с 20 лет. 13 октября 2021 года на станции Невьянск он сел в поезд, идущий до областной столицы, и начал искать того, кого обыграть в карты. Сначала шулер предложил 26-летнему потерпевшему сыграть на интерес, несколько раз поддался, а потом предложил первую ставку, которая далее росла и росла. В итоге доверчивый пассажир проиграл 62 тысячи рублей. Как сообщили в пресс-службе Уральской транспортной полиции, мошенник специально сдвинул колоду так, чтобы знать, какие карты на руках у его жертвы.