Обманувшая тагильчан на 1 млн рублей «турагент» призналась в мошенничестве

Напомним, продолжаются розыски мошенницы-туаргента Оксаны Забавиной, которая обманула несколько десятков жителей Нижнего Тагила. Предположительно, она скрывается в Санкт-Петербурге. Забавина лишила тагильчан денег и отдыха, печатала поддельные билеты, а затем перестала выходить на связь. Часть денег пострадавшим вернул супруг мошенницы. Уголовное дело не было возбуждено и вернулось в полицию только после того, как потерпевшие написали коллективное заявление в прокуратуру.