Обманувшая тагильчан на 1 млн рублей «турагент» призналась в мошенничестве

Обманувшая тагильчан на 1 млн рублей «турагент» призналась в мошенничестве
Обманувшая тагильчан на 1 млн рублей «турагент» призналась в мошенничестве
Сегодня, 14:11ПроисшествияФото: 1MI
Фиктивная турагент, которая продавала в Нижнем Тагиле несуществующие путевки, дала признательные показания.

Заявление в полицию написали 14 человек, было возбуждено уголовное дело. Общий ущерб составил более одного миллиона рублей. Злоумышленница уже дала признательные показания, сообщил редакции TagilCity.ru. источник, знакомый с ситуацией.

Напомним, продолжаются розыски мошенницы-туаргента Оксаны Забавиной, которая обманула несколько десятков жителей Нижнего Тагила. Предположительно, она скрывается в Санкт-Петербурге. Забавина лишила тагильчан денег и отдыха, печатала поддельные билеты, а затем перестала выходить на связь. Часть денег пострадавшим вернул супруг мошенницы. Уголовное дело не было возбуждено и вернулось в полицию только после того, как потерпевшие написали коллективное заявление в прокуратуру.

Сюжеты:
ЭксклюзивНижний Тагил
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