10-летний ребенок получил травму в результате ДТП на ул. Дзержинского в Нижнем Тагиле

Женщина-водитель на автомобиле «Тойота Королла» ехала со стороны ул. Вагоностроителей в сторону ул. Энтузиастов по ул. Дзержинского. Водитель наехала на ребенка, который шел по ходу движения автомобиля в проезде между кварталами домов.