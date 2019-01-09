10-летний ребенок получил травму в результате ДТП на ул. Дзержинского в Нижнем Тагиле
Сегодня, 19:44ПроисшествияФото: Отдел пропаганды ГИБДД
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В Нижнем Тагиле 9 января в результате ДТП на улице Дзержинского, 40 пострадал 10-летний мальчик.
Сюжеты: Нижний Тагил
Женщина-водитель на автомобиле «Тойота Королла» ехала со стороны ул. Вагоностроителей в сторону ул. Энтузиастов по ул. Дзержинского. Водитель наехала на ребенка, который шел по ходу движения автомобиля в проезде между кварталами домов.
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Мальчик получил ушиб левой стопы. Сотрудники ГИБДД установили, что на момент ДТП водитель был трезв, водительский стаж женщины составляет 10 лет, сообщает отдел пропаганды ГИБДД.
Сделать TagilCity.ru основным источником в Яндекс.Новости
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей