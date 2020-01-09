В 145 новогодних пожарах в Свердловской области погибли шесть человек
Сегодня, 20:36ПроисшествияФото: пресс-служба МЧС по Свердловской области
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В новогодние каникулы в Свердловской области произошло 145 пожаров. 47 человек были спасены из огня, шесть человек погибли, сообщают в пресс-службе МЧС по Свердловской области.
В МЧС отметили, что число за аналогичный период прошлого года пожаров уменьшилось на 31. В пожарах погибли шесть человек, четыре человека получили различные травмы. Эта цифра тоже уменьшилась, в прошлом году она составляла 11 человек.
Среди основных причин пожаров спасатели называют неосторожное обращение с огнем и аварийный режим работы электрооборудования. Пожаров, связанных с использованием пиротехники, зарегистрировано не было.
49 раз сотрудники МЧС выезжали для ликвидации последствий ДТП.
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