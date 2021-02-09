В Нижнем Тагиле на Тагилстрое тротуар залило водой из прорваной трубы

Напомним, 8 февраля в Нижнем Тагиле на ГГМ произошла коммунальная авария. Возле дома № 36 на Уральском проспекте разлилась вода. Затопило стоянку для автомобилей. Несколько транспортных средств оказались вмерзшими в воду. Как рассказали эксперты, ущерб может быть возмещен хозяевам поврежденных авто через претензию управляющей компании, либо если есть страховой полис КАСКО.