В Нижнем Тагиле на Тагилстрое тротуар залило водой из прорваной трубы

В Нижнем Тагиле на улице Матросова прорвало трубу, из-за чего тротуар оказался залит водой.

Photo: 2gis.ru ЧП произошло днем 9 февраля. Возле дома № 12 на улице Матросова в Нижнем Тагиле тротуар оказался залит водой. Подписчик группы «Инцидент Нижний Тагил» во «Вконтакте» выложил видео, на котором из трубы вырывается вода, которая тут же превращается в ледяную пыль. Photo: скриншот с видео группы «Инцидент Нижний Тагил» во «Вконтакте» Тротуар вокруг места происшествия оказался залит водой, которая быстро превратилась в лед. Photo: скриншот с видео группы «Инцидент Нижний Тагил» во «Вконтакте» В аварийной службе редакции TagilCity.ru рассказали, что по данному факту действительно поступало обращение, которое было передано «Водоканалу». Как рассказала изданию местная жительница, три сотрудника МУП «Водоканал» около 17.00 были на месте и устраняли повреждение, а машина «аварийки» в этот момент отъезжала от места аварии. Напомним, 8 февраля в Нижнем Тагиле на ГГМ произошла коммунальная авария. Возле дома № 36 на Уральском проспекте разлилась вода. Затопило стоянку для автомобилей. Несколько транспортных средств оказались вмерзшими в воду. Как рассказали эксперты, ущерб может быть возмещен хозяевам поврежденных авто через претензию управляющей компании, либо если есть страховой полис КАСКО. В Тагиле хозяевам вмерзших в лед авто без КАСКО придется судиться с коммунальщиками

