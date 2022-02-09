Из-за облитых кислотой машин уральских чиновников возбуждено уголовное дело

Пострадавшие — Ирина Щербакова и Сергей Романов — работают в отделе муниципальной службы, юридической и кадровой работы администрации. Сами свердловские чиновники порчу своих машин связали с профессиональной деятельностью. Дело в том, что оба систематически представляют интересы администрации в судах.