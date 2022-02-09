Из-за облитых кислотой машин уральских чиновников возбуждено уголовное дело

За умышленное повреждение чужого имущества нарушителям светит до двух лет тюремного заключения, пишет Znak.
Напомним, инцидент произошел в конце минувшего года. Неустановленные личности облили два автотранспортных средства сотрудников мэрии. Злоумышленники использовали жидкость, снимающую краску с металла. В веществе содержались щелочь и кислота.
Пострадавшие — Ирина Щербакова и Сергей Романов — работают в отделе муниципальной службы, юридической и кадровой работы администрации. Сами свердловские чиновники порчу своих машин связали с профессиональной деятельностью. Дело в том, что оба систематически представляют интересы администрации в судах.