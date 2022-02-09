Из-за облитых кислотой машин уральских чиновников возбуждено уголовное дело

Из-за облитых кислотой машин уральских чиновников возбуждено уголовное дело
Из-за облитых кислотой машин уральских чиновников возбуждено уголовное дело
Сегодня, 15:39ПроисшествияФото: 1MI

Уголовное дело возбуждено из-за облитых кислотой машин уральских чиновников

Уголовные дела, возбужденные по фактам порчи автомобилей, принадлежащих чиновникам из администрации Сосьвы, продолжают расследовать в МО МВД РФ «Серовский».

За умышленное повреждение чужого имущества нарушителям светит до двух лет тюремного заключения, пишет Znak.

Напомним, инцидент произошел в конце минувшего года. Неустановленные личности облили два автотранспортных средства сотрудников мэрии. Злоумышленники использовали жидкость, снимающую краску с металла. В веществе содержались щелочь и кислота.

Пострадавшие — Ирина Щербакова и Сергей Романов — работают в отделе муниципальной службы, юридической и кадровой работы администрации. Сами свердловские чиновники порчу своих машин связали с профессиональной деятельностью. Дело в том, что оба систематически представляют интересы администрации в судах.

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