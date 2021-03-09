Тело журналиста URA.RU было найдено в общежитии в Березовском

Тело журналиста URA.RU было найдено в общежитии в Березовском

Сегодня, 22:14ПроисшествияФото: 1mediainvest.ru
В своем жилище в Березовском было найдено тело журналиста из издания URA.RU Олега Манрова, сообщает старший помощник руководителя Следственного комитета Свердловской области Александр Шульга.

Мужчина был найден 9 марта, вечером, в общежитии на улице Мира. По факту инцидента местным следственным отделом была организована доследственная проверка.

Предварительные данные гласят, что смерть была ненасильственной, также нет явных признаков криминала.

В конце февраля мужчина не вышел на работу, не отвечал на звонки и перестал выходить в соцсети, рассказал начальник пресс-службы областного главка полиции Валерий Горелых

При осмотре места происшествия сыщики установили, что порядок в жилище не нарушен, умерший находился в домашней одежде,подчеркнул полковник Горелых.

Напомним, мужчина, который разбился насмерть на Эльмаше в Екатеринбурге, был 38-летним звукорежиссером Алексеем Коврижных.

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