Тело журналиста URA.RU было найдено в общежитии в Березовском

В своем жилище в Березовском было найдено тело журналиста из издания URA.RU Олега Манрова, сообщает старший помощник руководителя Следственного комитета Свердловской области Александр Шульга.

Мужчина был найден 9 марта, вечером, в общежитии на улице Мира. По факту инцидента местным следственным отделом была организована доследственная проверка. Предварительные данные гласят, что смерть была ненасильственной, также нет явных признаков криминала. В конце февраля мужчина не вышел на работу, не отвечал на звонки и перестал выходить в соцсети, рассказал начальник пресс-службы областного главка полиции Валерий Горелых При осмотре места происшествия сыщики установили, что порядок в жилище не нарушен, умерший находился в домашней одежде,подчеркнул полковник Горелых. Напомним, мужчина, который разбился насмерть на Эльмаше в Екатеринбурге, был 38-летним звукорежиссером Алексеем Коврижных. Разбившийся насмерть в Екатеринбурге мужчина оказался известным звукорежиссером

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter