Тело журналиста URA.RU было найдено в общежитии в Березовском

Мужчина был найден 9 марта, вечером, в общежитии на улице Мира. По факту инцидента местным следственным отделом была организована доследственная проверка.
Предварительные данные гласят, что смерть была ненасильственной, также нет явных признаков криминала.
В конце февраля мужчина не вышел на работу, не отвечал на звонки и перестал выходить в соцсети, рассказал начальник пресс-службы областного главка полиции Валерий Горелых
При осмотре места происшествия сыщики установили, что порядок в жилище не нарушен, умерший находился в домашней одежде,подчеркнул полковник Горелых.
Напомним, мужчина, который разбился насмерть на Эльмаше в Екатеринбурге, был 38-летним звукорежиссером Алексеем Коврижных.