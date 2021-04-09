В воде и грязи тонет поселок под Екатеринбургом

Самая проходная дорога в поселке Гагарский, что находится в 50 километрах от столицы Среднего Урала, каждую весну превращается в грязное месиво. Эта весна не стала исключением. Вместе с плюсовыми температурами в населенный пункт пришла большая вода, затопившая подходы к домам и земельные участки.
Местные жители рассказали Е1, что эта дорога ведет ко всем жизненно необходимым объектам в поселке — школе, садику, магазину. Некоторые родители даже перестали водить детей в дошкольные учреждения.
Так как по такой дороге невозможно пройти детям 6 и 3 лет. Про мам с колясками и стариков молчу, резюмирует местная жительница.
Напомним, в начале апреля фекальными стоками поселок под Среднеуральском. По словам жителей, канализация разлилась по участкам, заполонила погреба, скважины и подвалы домов.