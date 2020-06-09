В Кремле смертельное ДТП с участием Ефремова назвали чудовищным
Сегодня, 17:39ПроисшествияФото: страница Дмитрия Пескова в соцсети
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков высказался по поводу ДТП с участием известного артиста, пишет «Комсомольская правда».
Официальный представитель Кремля назвал инцидент чудовищным.
Рeчь идёт o трагичeском чудовищном случаe, когда пьяный водитeль, и нeважно - ктo oн, устрoил аварию, в котoрой пoгиб челoвек, заявил Песков.
Пока вопрос о лишении заслуженного артиста Михаила Ефремова звания в Кремле не рассматривали.
Инцидент произошёл вечером 8 июня в Москве – артист управлял своим джипом, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Машина Ефремова вылетела на полосу встречного движения и врезалась в фургон, водитель которого позднее скончался в больнице от множественных травм.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей