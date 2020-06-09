Рeчь идёт o трагичeском чудовищном случаe, когда пьяный водитeль, и нeважно - ктo oн, устрoил аварию, в котoрой пoгиб челoвек, заявил Песков.

Пока вопрос о лишении заслуженного артиста Михаила Ефремова звания в Кремле не рассматривали.

Инцидент произошёл вечером 8 июня в Москве – артист управлял своим джипом, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Машина Ефремова вылетела на полосу встречного движения и врезалась в фургон, водитель которого позднее скончался в больнице от множественных травм.