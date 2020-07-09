На Урале возле дома престарелых трактор наехал на скамейку с двумя пенсионерами
Вчера, 22:12ПроисшествияФото: ГИБДД по Свердловской области
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9 июля недалеко от села Беловодье Каменского городского округа на территории реабилитационного пансионата для престарелых трактор наехал на лавочку, на которой сидели два пенсионера, пишет Znak.
89-летняя женщина и 62-летний мужчина получили тяжелые травмы. У пожилой женщины открытый перелом обеих костей голени, а у мужчины диагностировали перелом ребер.
В ГИБДД рассказали, что 29-летний водитель хотел привезти сено для животных, но не смог справиться с управлением и наехал на скамейку. Также было установлено, что у водителя не было водительских прав для управления трактором. Кроме того, транспортное средство не было зарегистрировано.
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