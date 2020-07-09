На Урале возле дома престарелых трактор наехал на скамейку с двумя пенсионерами

В ГИБДД рассказали, что 29-летний водитель хотел привезти сено для животных, но не смог справиться с управлением и наехал на скамейку. Также было установлено, что у водителя не было водительских прав для управления трактором. Кроме того, транспортное средство не было зарегистрировано.