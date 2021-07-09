Из-за смерти школьника после тренировки по боксу СК возбуждено уголовное дело

Из-за смерти школьника после тренировки по боксу СК возбуждено уголовное дело
Из-за смерти школьника после тренировки по боксу СК возбуждено уголовное дело
Сегодня, 18:03ПроисшествияФото: 1mediainvest.ru
В городе Первоуральске следствием СКР возбуждено уголовное дело по факту смерти подростка после тренировки по боксу.

Днём 6 июля 2021 года в спортивной школе города Первоуральска произошёл инцидент, связанный с получением травмы 16-летним подростком во время тренировки по боксу, сообщает пресс-служба СУ СК России по Свердловской области. После занятия юный боксер почувствовал себя плохо и потерял сознание, по пути в больницу в машине «скорой помощи» он скончался.

В рамках расследования уголовного дела следователем СКР истребована и анализируется документация, регламентирующая обеспечение правил безопасности воспитанников спортивной школы. Изучаются должностные инструкции тренеров учреждения. Допрашиваются родственники погибшего юноши, очевидцы случившегося и иные лица.

Следствием СКР также выясняются причины и условия, способствовавшие произошедшему, в целях принятия необходимых мер с целью недопущения подобных фактов впредь. Для определения точной причины смерти несовершеннолетнего проводится судебно-медицинская экспертиза.

Расследование уголовного дела находится на контроле руководства регионального следственного управления СКР.

Напомним, подросток пришел на тренировку в Дом культуры «Строитель» в Первоуральске. После занятий боксом он почувствовал себя плохо. Мальчик потерял сознание и больше не пришел в себя.

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