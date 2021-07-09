Из-за смерти школьника после тренировки по боксу СК возбуждено уголовное дело

Днём 6 июля 2021 года в спортивной школе города Первоуральска произошёл инцидент, связанный с получением травмы 16-летним подростком во время тренировки по боксу, сообщает пресс-служба СУ СК России по Свердловской области. После занятия юный боксер почувствовал себя плохо и потерял сознание, по пути в больницу в машине «скорой помощи» он скончался.