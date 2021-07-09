Спасшая тонущую женщину с ребёнком и сломавшая ногу екатеринбурженка умерла

3 июля Дарья приехала из Екатеринбурга на день рождения коллеги ее молодого человека в загородный дом в районе Дегтярска. На территории этого участка был декоративный бассейн с двухуровневым каменистым дном. Через некоторое время она увидела как мама выпустила руку ребёнка в бассейне и тот начал захлебываться, а саму маму потянул под воду другой ребенок. Не задумываясь, Дарья прыгнула спасать тонувших прямо в одежде и обуви, но, не рассчитала длину прыжка и сломала ногу о дно.