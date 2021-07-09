Спасшая тонущую женщину с ребёнком и сломавшая ногу екатеринбурженка умерла

Состояние Дарьи Агуповой резко ухудшилось после операции, сообщает Е1. 7 июля екатеринбурженка умерла в больнице № 23 в Екатеринбурге от травм, полученных при спасении тонущих людей.
3 июля Дарья приехала из Екатеринбурга на день рождения коллеги ее молодого человека в загородный дом в районе Дегтярска. На территории этого участка был декоративный бассейн с двухуровневым каменистым дном. Через некоторое время она увидела как мама выпустила руку ребёнка в бассейне и тот начал захлебываться, а саму маму потянул под воду другой ребенок. Не задумываясь, Дарья прыгнула спасать тонувших прямо в одежде и обуви, но, не рассчитала длину прыжка и сломала ногу о дно.
Даше надо было соединить кость, для этого ей делали операцию под общим наркозом. Из-за перелома организм дал ответную реакцию — образование тромбов. У дочки развилась легочная тромбофилия, произошла остановка сердца. Даша пережила клиническую смерть. Некоторое время была на ИВЛ. Но спасти ее врачи не смогли.рассказала мама погибшей екатеринбурженки Наталья Шулепова.
Напомним, во время первой операции девушке поставили ногу на вытяжку аппаратом Илизарова. 7 июля Дарье предстояла вторая, последняя операция.