В Нижнем Тагиле мотоциклист-лихач проехал по многолюдной набережной

Мотоциклист проезжает по пешеходной дорожке при этом, чуть не задев ребенка.

7 августа в Нижнем Тагиле наглый мотоциклист, разогнавшись на тротуаре по тагильской набережной, чуть не сбил маленькую девочку. Люди в страхе разбегались от мотоцикла, чудом никто не пострадал,написано в группе «Инцидент Нижний Тагил».