В Нижнем Тагиле мотоциклист-лихач проехал по многолюдной набережной
Сегодня, 13:45ПроисшествияФото: «Инцидент Нижний Тагил»
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В сети появилось видео, на котором мотоциклист проезжает по набережной «Тагильской лагуны», где гуляют тагильчане и катаются на велосипедах дети.
Сюжеты: Нижний Тагил
Мотоциклист проезжает по пешеходной дорожке при этом, чуть не задев ребенка.
7 августа в Нижнем Тагиле наглый мотоциклист, разогнавшись на тротуаре по тагильской набережной, чуть не сбил маленькую девочку. Люди в страхе разбегались от мотоцикла, чудом никто не пострадал,написано в группе «Инцидент Нижний Тагил».
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В полиции пояснили, что в действиях водителя мотоцикла просматривается нарушение ПДД, однако для привлечения его к ответственности необходимо сообщить об инциденте в дежурную часть Госавтоинспекции.
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