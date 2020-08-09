В Екатеринбурге художник нарисовал граффити в поддержку протестующих в Хабаровске

Ранее в Екатеринбурге неоднократно проходили акции протеста в поддержу жителе Хабаровского края. Последняя акция прошла 8 августа, протестующие собрались на театральной площади с плакатами. В результате одного из вышедших на протесты — Дениса Гауэрдта суд приговорил к пяти суткам административного ареста, а еще одной журналистке Елене Шукаевой суд назначил 40 часов обязательных работ. Вчера на протест в Екатеринбурге вышли более 50 человек.