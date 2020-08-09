В Екатеринбурге художник нарисовал граффити в поддержку протестующих в Хабаровске

В Екатеринбурге художник нарисовал граффити в поддержку протестующих в Хабаровске

Сегодня, 10:42ПроисшествияЛичная страница Ивана Пчелина в Instagram
Художник Иван Пчелин изобразил граффити, высмеивающее нежелание властей обращать внимание на протесты в Хабаровсе, пишет ИА «Уральский меридиан».

Изображение появилось в Верх-Исетском районе Екатеринбурга в переулке Базовый. На граффити запечатлен гулявший по просторам интернета мем «Какой пацан?». Он изображен на экране телевизора, а в правом верхнем углу экрана виден логотип «Первого канала».

Мое произведение яснее всего отображает картину происходящего в стране. Сам я в протестах участие еще не принимал, но в будущем это может случится,говорит Иван Пчелин.

Автор рассказал, что его граффити отображает безразличие властей к тому, что происходит за пределами столицы нашей родины.

Ранее в Екатеринбурге неоднократно проходили акции протеста в поддержу жителе Хабаровского края. Последняя акция прошла 8 августа, протестующие собрались на театральной площади с плакатами. В результате одного из вышедших на протесты — Дениса Гауэрдта суд приговорил к пяти суткам административного ареста, а еще одной журналистке Елене Шукаевой суд назначил 40 часов обязательных работ. Вчера на протест в Екатеринбурге вышли более 50 человек.

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