Арестованного уральца за пикет в поддержку хабаровчан выпустили из спецприемника
Сегодня, 17:17ПроисшествияФото: 1MiMediainvest.ru
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Сегодня в Екатеринбурге Дениса Гауэрта, арестованного на пять суток в театральном сквере за плакат «Хабаровск мы с тобой», выпустили на свободу, сообщают "Вечерние ведомости".
Сюжеты: Екатеринбург
Денис рассказал изданию, что не согласен с действиями правоохранителей и считает это беспределом. Он собирается обжаловать свой арест в суде.
Просто поддержал Хабаровск. Вся страна вышла и я вышел,поведал изданию Денис.
1 августа Денис был арестован по статье 19.3 КоАП РФ: «Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции». Решение суда пытались опротестовать, но суд оставил его без изменений.
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