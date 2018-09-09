Новости
Аналитика
Обзоры
Карточки
Расследования
Интервью
Медиаланч
Мнения
#домахорошо
Штраф до 40 тыс. рублей грозит жителю Серова за осквернение могил.
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.
Temapenza.ru 1000x667

Штраф до 40 тыс. рублей грозит жителю Серова за осквернение могил.

Сегодня, 11:00Происшествия
Читайте
также
5 млн рублей выделены на проект реабилитации Черноисточинского водохранилища
Будни в Нижнем Тагиле: школьники, логогрифы и спорт
Учиться, добреть, здороветь: итоги недели в Нижнем Тагиле