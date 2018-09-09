Штраф до 40 тыс. рублей грозит жителю Серова за осквернение могил.

28 августа 2018 года 42-летняя жительница Серова обратилась в правоохранительные органы с заявлением, в котором сообщила, что на могилах ее родственников на кладбище в районе села Филькино вандалы уронили надгробные плиты.

В процессе расследования сотрудники полиции выяснили, что преступление совершил недееспособный 45-летний житель Серова, который в 2014 году был осужден за подобное преступление. Тогда мужчине был назначен штраф в размере 6 тыс. рублей.