Штраф до 40 тыс. рублей грозит жителю Серова за осквернение могил.

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45-летний житель Серова обвиняется в осквернении могил, ранее мужчина привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление.
Источник: ИА «Уральский меридиан»
28 августа 2018 года 42-летняя жительница Серова обратилась в правоохранительные органы с заявлением, в котором сообщила, что на могилах ее родственников на кладбище в районе села Филькино вандалы уронили надгробные плиты.
В процессе расследования сотрудники полиции выяснили, что преступление совершил недееспособный 45-летний житель Серова, который в 2014 году был осужден за подобное преступление. Тогда мужчине был назначен штраф в размере 6 тыс. рублей.
Было возбуждено уголовное дело. Серовчанину грозит штраф до 40 тыс. рублей или обязательные работы на срок до 360 часов. Также мужчине могут назначить исправительные работы на срок до одного года или арест до трех месяцев.
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