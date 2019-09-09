В свердловском поселке прохожих обстреляли из пневматики около школы

Как рассказал изданию местный житель, они с товарищем шли по тропинке мимо школы, поблизости располагается пустырь, однако данной дорогой ходят многие жители поселка. В этот момент неизвестный выстрелил в них из пневматики. Пуля попала мужчине в руку. Потерпевший обратился в полицию.