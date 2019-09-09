В свердловском поселке прохожих обстреляли из пневматики около школы
Сегодня, 12:30ПроисшествияФото: 1Mediainvest.ru
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В минувшее воскресенье в Мичуринском прохожих обстреляли из пневматической винтовки, один человек пострадал, пишет портал Е1.
Сюжеты: Екатеринбург
Как рассказал изданию местный житель, они с товарищем шли по тропинке мимо школы, поблизости располагается пустырь, однако данной дорогой ходят многие жители поселка. В этот момент неизвестный выстрелил в них из пневматики. Пуля попала мужчине в руку. Потерпевший обратился в полицию.
По словам мужчины, правоохранители не стали обходить территорию, а только предложили написать заявление. В полиции сообщили, что данная информация проверяется.
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