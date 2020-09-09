Тагильчанка лишилась 40 тысяч рублей после звонка лже-сотрудника банка

Женщина слышала о возможном мошенничестве, но лже-сотрудница банка убедила ее перезвонить на номер, указанный на банковской карте. Потерпевшая набрала номер и после пары гудков ответила девушка. После этого у пенсионерки не осталось сомнений, что она говорит с сотрудником банка.