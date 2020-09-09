Тагильчанка лишилась 40 тысяч рублей после звонка лже-сотрудника банка

Тагильчанка лишилась 40 тысяч рублей после звонка лже-сотрудника банка

Сегодня, 13:27ПроисшествияPhoto: пресс-служба МУ МВД "Нижнетагильское"
В Нижнем Тагиле жертвой мошенничества стала пенсионерка, жительница микрорайона Рудника III Интернационала, которая перечислила на счет злоумышленников около 40 тысяч рублей, сообщает пресс-служба МУ МВД «Нижнетагильское».

На мобильный телефон женщины поступил звонок с номера из московского региона. Звонившая девушка представилась сотрудницей банка и сообщила, что на пенсионерку пытаются оформить кредит на 100 тысяч рублей в другом банке. Она посоветовала заблокировать карту, чтобы аферисты ей не воспользовались.

Женщина слышала о возможном мошенничестве, но лже-сотрудница банка убедила ее перезвонить на номер, указанный на банковской карте. Потерпевшая набрала номер и после пары гудков ответила девушка. После этого у пенсионерки не осталось сомнений, что она говорит с сотрудником банка.

В результате, следуя инструкциям девушки, пенсионерка скачала приложение банка на телефон и сказала смс-код. В результате она лишилась значительной суммы.

По словам потерпевшей, благодаря страховке, ей удалось вернуть украденные средства.

Рейд
Photo:пресс-служба МУ МВД "Нижнетагильское"

В полиции предупреждают, что не стоит верить словам мнимых сотрудников банка, сообщающих о несанкционированных списаниях с карт, оформлении кредита, а также предлагающих перевести средства на резервный счет.

Напомним, в Нижнем Тагиле продолжается работа по информированию населения о действиях телефонных мошенников. Каждый день проводятся профилактические беседы и встречи с гражданами, раздаются памятки и другие мероприятия.

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