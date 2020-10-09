Екатеринбурженка чуть не родила раньше времени из-за пожара по вине «Почты России»

Екатеринбурженка чуть не родила раньше времени из-за пожара по вине «Почты России»

Сегодня, 15:05ПроисшествияPhoto: 1mediainvest.ru
В Екатеринбурге из-за пожара, случившегося по вине «Почты России», беременная женщина едва не родила раньше положенного времени, сообщает пресс-служба Свердловского областного суда.

Инцидент произошел в квартире на улице Проезжей, которая находится прямо над помещением, принадлежащим «Почте России». В три часа ночи произошло возгорание радиоприемника, в ходе которого была повреждена мебель и техника на кухне. В момент возгорания в квартире находилась беременная женщина, почувствовавшая себя плохо. Врачи, приехавшие на скорой, диагностировали отравление продуктами горения. В областном суде подчеркнули, что была угроза преждевременных родов.

В ходе разбирательств по делу выяснилось, что в помещении «Почты России» электрик отключил провод во время работ по замене проводки, из-за чего произошел обрыв нулевого провода, который привел к скачку напряжения и возгоранию приемника.

Эксперты оценили ущерб в более чем 170 тысяч рублей, дополнительно владельцы квартиры потребовали 15 тысяч рублей за компенсацию судебных расходов и причинение морального вреда.

С АО «Почта России» в пользу истца взыскан ущерб в размере 85 744 рубля, расходы на проведение экспертизы — 10 тысяч рублей, расходы на оплату услуг представителя — 14 352 рубля, расходы по оплате госпошлины — 2376 рублей. В пользу пострадавшей женщины взыскана компенсация морального вреда в размере 20 тысяч рублей, прокомментировали в пресс-службе.

«Почта России» с решением суда не согласилась и подала жалобу в Областной суд, который, изучив подробности инцидента, оставил решение без изменений.

Напомним, 8 октября в Нижнем Тагиле хозяйка садового дома решила погреться и лишилась летней кухни. Пожар вспыхнул в коллективном саду «Дружба», который находится на Руднике.

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