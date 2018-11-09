Житель Полевского подозревается в убийстве собутыльника

Установлено, что в ночь на 9 ноября в одном из домов в микрорайоне Ялунина собралась компания – хозяин квартиры, его приятель и две женщины. Все они распивали спиртные напитки.

Во время застолья между мужчинами произошла ссора, в ходе которой гость схватил нож и нанес хозяину квартиры несколько ранений. В результате травм пострадавший скончался.