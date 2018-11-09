Житель Полевского подозревается в убийстве собутыльника

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В Полевском сотрудники полиции задержали местного жителя, который подозревается в убийстве приятеля.
Установлено, что в ночь на 9 ноября в одном из домов в микрорайоне Ялунина собралась компания – хозяин квартиры, его приятель и две женщины. Все они распивали спиртные напитки.
Во время застолья между мужчинами произошла ссора, в ходе которой гость схватил нож и нанес хозяину квартиры несколько ранений. В результате травм пострадавший скончался.
В эту же ночь подозреваемый был задержан, сообщат СУ СК по Свердловской области.
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