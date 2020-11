В Нижнем Тагиле сгорел живший в бане наемный рабочий

В Нижнем Тагиле из-за пожара погиб мужчина, который находился в бане, сообщает ОНД и ПР города Нижний Тагил и ГГО.

Сообщение о пожаре поступило 9 ноября в 01.05. В саду № 15 «Леба» на Серовском тракте горела частная баня. Площадь пожара составила 36 квадратных метров. В результате погиб мужчина 1980 года рождения. Он был наемным рабочим, помогал строить баню, в которой и жил. Дверь была закрыта изнутри, а погибший находился в той части бани, где располагался очаг пожара. Предварительно, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем самого погибшего. Photo: ОНД и ПР Нижнего Тагила и ГГО Напомним, в Нижнем Тагиле этой ночью на Вые сгорели два автомобиля, дознаватели подозревают поджог. Названа предварительная причина возгорания двух автомобилей на Вые в Нижнем Тагиле

