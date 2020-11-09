В Нижнем Тагиле сгорел живший в бане наемный рабочий

В Нижнем Тагиле сгорел живший в бане наемный рабочий

Сегодня, 13:52ПроисшествияPhoto: ОНД и ПР Нижнего Тагила и ГГО
В Нижнем Тагиле из-за пожара погиб мужчина, который находился в бане, сообщает ОНД и ПР города Нижний Тагил и ГГО.

Сообщение о пожаре поступило 9 ноября в 01.05. В саду № 15 «Леба» на Серовском тракте горела частная баня. Площадь пожара составила 36 квадратных метров.

В результате погиб мужчина 1980 года рождения. Он был наемным рабочим, помогал строить баню, в которой и жил. Дверь была закрыта изнутри, а погибший находился в той части бани, где располагался очаг пожара.

Предварительно, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем самого погибшего.

Photo: ОНД и ПР Нижнего Тагила и ГГО

Напомним, в Нижнем Тагиле этой ночью на Вые сгорели два автомобиля, дознаватели подозревают поджог.

Stories:
Нижний Тагил
Related news:
пожарбанясгорелНижний Тагил
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 127018, г. Москва, ул. Полковая, д.3, стр.4, эт.4, пом. I, комн. 1. Врио главного редактора: Суворова Ю.Д. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы