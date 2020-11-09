В Нижнем Тагиле сгорел живший в бане наемный рабочий

Сообщение о пожаре поступило 9 ноября в 01.05. В саду № 15 «Леба» на Серовском тракте горела частная баня. Площадь пожара составила 36 квадратных метров.
В результате погиб мужчина 1980 года рождения. Он был наемным рабочим, помогал строить баню, в которой и жил. Дверь была закрыта изнутри, а погибший находился в той части бани, где располагался очаг пожара.
Предварительно, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем самого погибшего.
Напомним, в Нижнем Тагиле этой ночью на Вые сгорели два автомобиля, дознаватели подозревают поджог.