Убийца-насильник женщины и 13-летнего ребенка в Нижнем Тагиле умер в тюрьме

Алексей Жданов, которого два года искали правоохранители Свердловской области (найти его смогли после массового теста ДНК тагильчан), не дожил до суда за убийство и изнасилование и скончался в тюремном госпитале от туберкулеза, сообщает E1 со ссылкой на источник.
Как считает следствие, 20 октября 2018 года пьяный Жданов нанес несколько ударов ножом своей 36-летней знакомой на Ленинградском проспекте в Нижнем Тагиле. Затем он изнасиловал 13-летнюю дочь убитой, после чего задушил и ребенка.
На момент своей смерти преступник так и не был осужден за это резонансное преступление. Редакция TagilCity.ru провела свое расследование «по горячим следам» сразу после убийства и выяснила некоторые подробности преступления.
Напомним, тела зарезанной женщины и задушенного ребенка обнаружили родственники убитых. После нескольких месяцев поисков, в Нижнем Тагиле прошла беспрецедентная процедура по массовой сдаче анализа ДНК среди горожан. Благодаря этому правоохранители смогли установить личность убийцы и задержать его — на тот момент он уже отбывал наказание за кражи.