Учинил разбой в двух магазинах: житель Дегтярска задержан за нападение на продавцов
Сегодня, 18:54ПроисшествияФото: maxpixel.net
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Полицейские Дегтярска задержали мужчину 1974 года рождения по подозрению в нападении на двух продавцов разных магазинов за один день.
По предварительным данным, житель Дегтярска 1974 года рождения совершил нападение на продавца одного из магазинов города. Пострадавшие вызвали полицию. На место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов под руководством начальника межмуниципального отдела МВД России «Ревдинский».
В течение часа поступила информация об аналогичном преступлении, совершенном неизвестным в другом магазине Дегтярска. Оперативники установили личность подозреваемого и задержали его.
Мужчина дал признательные показания. Возбуждены два уголовных дела по части 2 статьи 162 УК РФ по факту разбоя.
Подозреваемый заключен под стражу, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Свердловской области.
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