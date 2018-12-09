Учинил разбой в двух магазинах: житель Дегтярска задержан за нападение на продавцов

По предварительным данным, житель Дегтярска 1974 года рождения совершил нападение на продавца одного из магазинов города. Пострадавшие вызвали полицию. На место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов под руководством начальника межмуниципального отдела МВД России «Ревдинский».

В течение часа поступила информация об аналогичном преступлении, совершенном неизвестным в другом магазине Дегтярска. Оперативники установили личность подозреваемого и задержали его.

Мужчина дал признательные показания. Возбуждены два уголовных дела по части 2 статьи 162 УК РФ по факту разбоя.